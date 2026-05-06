Одностатеві партнерства потребують окремого закону, а не змін в ЦК, - співавтор проєкту

За словами Хоменка, стаття 51 Конституції України чітко визначає шлюб як союз жінки та чоловіка. Оскільки під час дії воєнного стану вносити зміни до Основного закону заборонено, задовольнити запити ЛГБТ-спільноти безпосередньо в тексті нового Цивільного кодексу технічно неможливо.

Співавтор ЦК наголосив, що відсутність цих норм не є правовим регресом, адже становище пар не погіршується порівняно з чинним законодавством.

Водночас Хоменко визнав наявність реальної дискримінації: наразі одностатеві пари стикаються з проблемами допуску до партнера в лікарні, а також можуть спадкувати майно лише у четвертій черзі (як особи, що спільно проживали).

Оптимальним виходом із ситуації він вважає розробку окремого законопроєкту, який врегулює права ЛГБТ-пар, не порушуючи 51 статтю Конституції.

"Щодо розробки законопроекту, який дасть відповідь на ті питання, які наразі можна врегулювати, ну от ця робота вже триває. Тут немає категоричної відмови, що, мовляв, ні, у нас традиційне суспільство. Ми не знаємо, як це буде, але напрацювати законопроект потрібно", - наголосив співавтор ЦК.

Проте головним ризиком залишається політичний аспект. Хоменко зауважив, що наразі немає впевненості у тому, що подібна ініціатива знайде достатню підтримку серед депутатів у Верховній Раді.

"Юристам не складно власне розробити відповідний законопроект, запропонувати конкретне рішення ситуації, але от тут є політика. І потрібно на ці ризики зважати", - сказав він.