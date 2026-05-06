Однополые партнерства требуют отдельного закона, а не изменений в ГК, - соавтор проекта

По словам Хоменко, статья 51 Конституции Украины четко определяет брак как союз женщины и мужчины. Поскольку во время действия военного положения вносить изменения в Основной закон запрещено, удовлетворить запросы ЛГБТ-сообщества непосредственно в тексте нового Гражданского кодекса технически невозможно.

Соавтор ГК отметил, что отсутствие этих норм не является правовым регрессом, ведь положение пар не ухудшается по сравнению с действующим законодательством.

В то же время Хоменко признал наличие реальной дискриминации: сейчас однополые пары сталкиваются с проблемами допуска к партнеру в больнице, а также могут наследовать имущество только в четвертой очереди (как лица, которые совместно проживали).

Оптимальным выходом из ситуации он считает разработку отдельного законопроекта, который урегулирует права ЛГБТ-пар, не нарушая 51 статью Конституции.

"По поводу разработки законопроекта, который даст ответ на те вопросы, которые сейчас можно урегулировать, ну вот эта работа уже идет. Здесь нет категорического отказа, что, мол, нет, у нас традиционное общество. Мы не знаем, как это будет, но наработать законопроект нужно", - подчеркнул соавтор ГК.

Однако главным риском остается политический аспект. Хоменко отметил, что пока нет уверенности в том, что подобная инициатива найдет достаточную поддержку среди депутатов в Верховной Раде.

"Юристам не сложно собственно разработать соответствующий законопроект, предложить конкретное решение ситуации, но вот здесь есть политика. И нужно эти риски учитывать", - сказал он.