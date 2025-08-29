Однорічна дитина постраждала внаслідок удару РФ по Запорізькій області, - Іван Федоров

Як повідомляло РБК-Україна, у четвер, 28 серпня, російська армія атакувала одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

Також Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя.

У той же день російські війська вдарили по об'єктах інфраструктури у Вінницькій області. Знеструмлені були 17 населених пунктів. Кілька житлових будинків зазнали пошкоджень.