Годовалый ребенок пострадал в результате удара РФ по Запорожской области, - Иван Федоров

Как сообщало РБК-Украина, в четверг, 28 августа, российская армия атаковала одно из предприятий Запорожья. В результате удара произошел пожар.

Также Иван Федоров сообщал о двух российских дронах ударного типа, которые двигались по руслу реки Днепр в направлении Запорожья.

В тот же день российские войска ударили по объектам инфраструктуры в Винницкой области. Обесточены были 17 населенных пунктов. Несколько жилых домов получили повреждения.