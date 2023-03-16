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В одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками

Фото: в одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками (Getty Images))
Автор: Тетяна Степанова

Студентам Пензенського державного університету РФ видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами військового комісара Пензенської області Андрія Суркова, повістки вручатимуться, щоб випускники стали на облік за своєю військовою спеціальністю.

До того ж, студенти не зможуть отримати диплом про вищу освіту, доки не підпишуть повістку.

Зазначається, що поки це торкнеться лише випускників Пензенського державного університету, де навчаються близько 22 тисячі студентів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що повістки у військкомати надходять жителям 44 регіонів Росії. Від чоловіків вимагають з'явитись для уточнення даних військового обліку або відбору на військові збори.

Також раніше Головне управління розвідки України повідомляло, що у Росії почали мобілізувати на фронт навіть студентів.

Зазначимо, з 1 квітня у рамках мобілізації Росія планує поповнити війська на 400 тисяч солдатів.

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