В одном из российских вузов студентам будут выдавать дипломы вместе с повестками

По словам военного комиссара Пензенской области Андрея Суркова, повестки будут вручаться, чтобы выпускники стали на учет по своей военной специальности.

К тому же студенты не смогут получить диплом о высшем образовании, пока не подпишут повестку.

Отмечается, что пока это коснется только выпускников Пензенского государственного университета, где учатся около 22 тысяч студентов.