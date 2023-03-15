Дружина окупанта поскаржилась, що у РФ почали мобілізувати студентів на фронт (перехоплення)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За словами дружини одного з окупантів, їй не подобається, що чоловіка і його підрозділ перекинули в місце з запеклішими боями. Окрім цього вона скаржиться, що в Росії відбувається посилена мобілізація. Там почали забирати на фронт студентів.

"Читаю цілий день, студентів забрали, тих забрали на позиціях, яких не вистачало, всіх перекидають", - розповідає вона.

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