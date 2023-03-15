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Дружина окупанта поскаржилась, що у РФ почали мобілізувати студентів на фронт (перехоплення)

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Україна, Середа 15 березня 2023 18:27
Дружина окупанта поскаржилась, що у РФ почали мобілізувати студентів на фронт (перехоплення) Фото: дружина окупанта поскаржилась, що у РФ почали мобілізувати студентів на фронт (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська влада почала мобілізувати студентів на фронт. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За словами дружини одного з окупантів, їй не подобається, що чоловіка і його підрозділ перекинули в місце з запеклішими боями. Окрім цього вона скаржиться, що в Росії відбувається посилена мобілізація. Там почали забирати на фронт студентів.

"Читаю цілий день, студентів забрали, тих забрали на позиціях, яких не вистачало, всіх перекидають", - розповідає вона.

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Нагадаємо, що цивільний з тимчасово окупованої території в Луганській області розповів про слабкість армії РФ та відсутність зрозумілих гасел у загарбників.

Російський військовий у телефонній розмові розповів своєму товаришу про велику кількість загиблих, тіла яких лежать на кожному кроці, а також про зневажливе ставлення до мобілізованих, яких відправляють на зміну загиблих як "гарматне м’ясо".

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