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В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

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Понеділок 12 грудня 2022 12:43
В одному з районів Київської області лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину Фото: в одному з районів Київської області лунатимуть вибухи, працюватимуть сапери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Вишгородському районі Київської області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. В регіоні можливо буде чутно звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У Вишгородському районі - знищення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 12 грудня, від 13:30 до 15:00 підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію ВНП", - пише пресслужба.

В ОВА містян закликали зберігати спокій й дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 11 грудня, у Вишгородському районі сапери проводили навчання. Також знищення вибухонебезпечних предметів відбувалось в області й 2 грудня.

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