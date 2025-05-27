В одному з районів Києва знайшли вибухівку біля будинків: перші деталі

"Піротехніки прямують. Медики вже чергують на місці", - написав Кличко.

Станом на 22:35 деталі інциденту не розголошуються.

Оновлено о 22:55.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер - не відповідає дійсності.

"На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу. Будь ласка, не піддавайтесь паніці та спирайтесь лише на офіційні ресурси військової адміністрації та Національної поліції", - написав він.

Варто зауважити, що в Оболонському районі Києва ввечері 27 травня стався вибух біля житлового будинку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Оболонськоно управління поліції та вибухотехніки.