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В одному з районів Києва знайшли вибухівку біля будинків: перші деталі

Ілюстративне фото: в одному з районів Києва знайшли вибухівку 27 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У дворі одного з будинків Дарницького району Києва ввечері вівторка, 27 травня, було знайдено вибухівку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав мер міста Віталій Кличко у Telegram.

"Піротехніки прямують. Медики вже чергують на місці", - написав Кличко.

Станом на 22:35 деталі інциденту не розголошуються.

Оновлено о 22:55.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що повідомлення про вибухівку на території двору багатоповерхівки у Дарницькому районі, першоджерелом якого був мер - не відповідає дійсності. 

"На місці виявлено предмет схожий на водопровідну трубу. Будь ласка, не піддавайтесь паніці та спирайтесь лише на офіційні ресурси військової адміністрації та Національної поліції", - написав він.

Варто зауважити, що в Оболонському районі Києва ввечері 27 травня стався вибух біля житлового будинку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група Оболонськоно управління поліції та вибухотехніки.

Вибухи у Києві

Раніше ми писали, що у ніч на 5 травня в Оболонському районі Києва також пролунав вибух. У квартирі одного з будинків підірвали гранату. Нещодавно у Подільському районі Києва вибухнув автомобіль.

На початку квітня повідомлялось, що на ринку "Юність" у Деснянському районі в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната внаслідок чого загинули двоє людей. Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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