В одном из районов Киева нашли взрывчатку возле домов: первые детали

"Пиротехники направляются. Медики уже дежурят на месте", - написал Кличко.

По состоянию на 22:35 детали инцидента не разглашаются.

Обновлено в 22:55.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что сообщение о взрывчатке на территории двора многоэтажки в Дарницком районе, первоисточником которого был мэр - не соответствует действительности.

"На месте обнаружен предмет похожий на водопроводную трубу. Пожалуйста, не поддавайтесь панике и опирайтесь только на официальные ресурсы военной администрации и Национальной полиции", - написал он.

Стоит заметить, что в Оболонском районе Киева вечером 27 мая произошел взрыв возле жилого дома. В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и взрывотехники.