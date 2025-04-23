У Подільському районі Києва прогримів вибух: що сталося

У Подільському районі Києва сьогодні, 23 квітня, було чути вибух - там вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram .

У поліції пообіцяли, що деталі розкриють пізніше.

На місце вже прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.

"Поліція Києва встановлює обставини вибуху автомобіля в Подільському районі. Унаслідок події ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні правоохоронців.

Вибух на ринку "Юність"

Нагадаємо, у березні на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва прогримів вибух.

Поліція встановила, що в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната. Через це загинуло двоє людей.

Правоохоронці відкрили справу за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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