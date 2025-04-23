У Подільському районі Києва прогримів вибух: що сталося
У Подільському районі Києва сьогодні, 23 квітня, було чути вибух - там вибухнув автомобіль. На місці працюють правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.
"Поліція Києва встановлює обставини вибуху автомобіля в Подільському районі. Унаслідок події ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні правоохоронців.
На місце вже прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції.
Поліцейські з'ясовують усі обставини та опитують очевидців.
У поліції пообіцяли, що деталі розкриють пізніше.
Вибух на ринку "Юність"
Нагадаємо, у березні на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва прогримів вибух.
Поліція встановила, що в приміщенні одного з магазинів вибухнула граната. Через це загинуло двоє людей.
Правоохоронці відкрили справу за фактом умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Детальніше про інцидент можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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