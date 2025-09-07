Росіяни свідомо б'ють по цивільних об'єктах, у Києві є перші постраждалі, - КМВА

В ніч на 7 серпня росіяни масовано атакували дронами столицю. Ворог свідомо б'є цивільних об'єктах, наразі вже є перші постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА і канал мера столиці Віталія Кличка.

"Наразі 8 постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах внаслідок ворожої атаки на столицю. Трьох із них медики госпіталізували, в тому числі вагітну жінку. Іншим надають допомогу на місці", - розповів Кличко.

Напередодні у Київській міській військовій адміністрації інформували, що в столиці було двоє постраждалих, однак тепер, як зрозуміло, кількість зросла.

Крім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що ворог цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти.

"Росіяни цілеспрямовано, свідомо бʼють по цивільних обʼєктах", - писав Ткаченко о 4 ранку.