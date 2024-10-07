В двох районах Києва зафіксовано падіння уламків

У Києві, внаслідок обстрілу зафіксовано падіння уламків ракети у Солом'янському й Голосіївському районах. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, уламок ракети впав у Соломʼянському районі міста. Всі служби прямують на місце", - написав він.

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) додають, що, попередньо, без жертв та руйнувань.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Не лише у Солом'янському районі

Як повідомили у КМДА, падіння уламків також зафіксовано і в Голосіївському районі.

Обстріл Києва

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 Україною почала ширитись повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт МіГ-31К. Також пізніше стало відомо й про швидкісні цілі в напрямках Києва й Старокостянтинова. Через деякий час у столиці пролунав вибух, а в КМДА попередили про роботу протиповітряної оборони (ППО).