В одному з районів Києва частина будинків залишилася без світла: що відомо

Обстріл України 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня Росія завдала нових масованих комбінованих ударів по Україні, основною метою яких стали енергетичні об’єкти.

Як повідомили у ДТЕК, російські окупанти атакували теплоелектростанції компанії в різних регіонах України, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Йде робота над усуненням наслідків. Так там уточнили, що це вже третій масований удар по ТЕС протягом жовтня.

У Міненерго заявляли, що через атаку у кількох областях залишаються значні відключення електроенергії.

Згодом міністерство уточнило, що погодинні відключення скасовані по всій Україні.

Водночас вони можуть бути відновлені протягом доби, тому слід стежити за оновленнями на сайтах обленерго вашого регіону.

У деяких областях до 19:00 продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів.