В одном из районов Киева часть домов осталась без света: что известно

Обстрел Украины 30 октября

В ночь на 30 октября Россия нанесла новые массированные комбинированные удары по Украине, основной целью которых стали энергетические объекты.

Как сообщили в ДТЭК, российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции компании в разных регионах Украины, серьезно повреждено оборудование ТЭС. Идет работа над устранением последствий. Так там уточнили, что это уже третий массированный удар по ТЭС в течение октября.

В Минэнерго заявляли, что из-за атаки в нескольких областях остаются значительные отключения электроэнергии.

Впоследствии министерство уточнило, что почасовые отключения отменены по всей Украине.

В то же время они могут быть восстановлены в течение суток, поэтому следует следить за обновлениями на сайтах облэнерго вашего региона.

В некоторых областях до 19:00 продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.