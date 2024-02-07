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В одному з районів Херсона завтра не буде води через ремонтні роботи: список вулиць

Херсон, Середа 07 лютого 2024 17:15
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В одному з районів Херсона завтра не буде води через ремонтні роботи: список вулиць Фото: у Центральному районі Херсона завтра не буде води через ремонтні роботи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Центральному районі Херсона завтра, 8 лютого плануються ремонтні роботи на водопровідній мережі. Мешканці низки вулиць тимчасово залишаться без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на водопровідній мережі буде обмежена послуга водопостачання для мешканців будинків наступних вулиць:

  • на вул. Джона Говарда (раніше Некрасова) - від вул. Жуковського до вул. Коста Хетагурова;
  • на вул. Коста Хетагурова - від вул. Джона Говарда (раніше Некрасова) до вул. Полковника Кедровського;
  • на вул. Кільцевій - від вул. Коста Хетагурова до вул. Нестерова;
  • на вул. Полковника Кедровського - від вул. Ціолковського до вул. Коста Хетагурова;
  • на вул. Нестерова - від вул.Кільцевої до пров. Лікарняного.

Жителям району рекомендують зробити необхідний запас води для забезпечення своїх потреб.

Ситуація у Херсоні

Херсон постійно перебуває під обстрілами російських загарбників, які, зокрема, б'ють по місту з артилерії з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, російська армія ввечері середи, 30 січня, почала масово обстрілювати Херсон. Відомо про потрапляння до одного з районів міста, було пошкоджено будинок та енергомережу.

А 1 лютого після нічних обстрілів Херсона у місті частково зникла електрика. З цієї причини тролейбуси не вийшли на маршрути.

Також російська армія 2 лютого завдала авіаційного удару по центру Херсона. Унаслідок цього постраждала жінка.

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