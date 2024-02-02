Росіяни завдали авіаудар по центру Херсона: є поранені та руйнування (фото)
Російська армія сьогодні, 2 лютого, завдала авіаційного удару по центру Херсона. Унаслідок цього постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна і ДСНС України.
"Російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вже відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала у дворі. Травмована госпіталізована з контузією та осколковим пораненням.
Фото: Наслідки удару (t.me/roman_mrochko)
"Унаслідок авіаудару пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки в центрі міста", - додав Мрочко.
За його словами, інформація уточнюється.
Оновлена інформація
Прокудін повідомив, що є інформація про двох поранених.
"Ще один постраждалий - 17-річний хлопець. Його теж госпіталізували до медзакладу", - пише він.
Більше фото
Рятувальники опублікували фотографії наслідків авіаційного удару РФ по центру Херсона.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нічна атака РФ
Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей і зникли локаційно.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Відомо, що у Кривому Розі пошкоджена підстанція.
У Кривому Розі без світла залишилися майже 100 тисяч абонентів, також були знеструмлені дві шахти.
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