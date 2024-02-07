ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из районов Херсона завтра не будет воды из-за ремонтных работ: список улиц

Херсон, Среда 07 февраля 2024 17:15
UA EN RU
В одном из районов Херсона завтра не будет воды из-за ремонтных работ: список улиц Фото: в Центральном районе Херсона завтра не будет воды из-за ремонтных работ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Центральном районе Херсона завтра, 8 февраля, планируются ремонтные работы на водопроводной сети. Жители ряда улиц временно останутся без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

С 8:00 до 17:00 в связи с выполнением ремонтных работ на водопроводной сети будет ограничена услуга водоснабжения для жильцов домов следующих улиц:

  • по ул. Джона Говарда (ранее Некрасова) - от ул. Жуковского до ул. Коста Хетагурова;
  • по ул. Коста Хетагурова - от ул. Джона Говарда (ранее Некрасова) на ул. Полковника Кедровского;
  • по ул. Кольцевой - от ул. Коста Хетагурова до ул. Нестерова;
  • по ул. Полковника Кедровского - от ул. Циолковского до ул. Коста Хетагурова;
  • по ул. Нестерова - от ул. Кольцевой до пер. Больничного.

Жителям района рекомендуют произвести необходимый запас воды для обеспечения своих нужд.

Ситуация в Херсоне

Херсон постоянно находится под обстрелами российских захватчиков, в частности, бьющих по городу из артиллерии с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.

К примеру, российская армия вечером среды, 30 января, начала массово обстреливать Херсон. Известно о попадании в один из районов города, повреждены дом и энергосеть.

А 1 февраля после ночных обстрелов Херсона в городе частично исчезло электричество. По этой причине троллейбусы не вышли на маршруты.

Также российская армия 2 февраля нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
Скандальный трампист-конспиролог. Кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Путина
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить