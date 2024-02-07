В одном из районов Херсона завтра не будет воды из-за ремонтных работ: список улиц
В Центральном районе Херсона завтра, 8 февраля, планируются ремонтные работы на водопроводной сети. Жители ряда улиц временно останутся без воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
С 8:00 до 17:00 в связи с выполнением ремонтных работ на водопроводной сети будет ограничена услуга водоснабжения для жильцов домов следующих улиц:
- по ул. Джона Говарда (ранее Некрасова) - от ул. Жуковского до ул. Коста Хетагурова;
- по ул. Коста Хетагурова - от ул. Джона Говарда (ранее Некрасова) на ул. Полковника Кедровского;
- по ул. Кольцевой - от ул. Коста Хетагурова до ул. Нестерова;
- по ул. Полковника Кедровского - от ул. Циолковского до ул. Коста Хетагурова;
- по ул. Нестерова - от ул. Кольцевой до пер. Больничного.
Жителям района рекомендуют произвести необходимый запас воды для обеспечения своих нужд.
Ситуация в Херсоне
Херсон постоянно находится под обстрелами российских захватчиков, в частности, бьющих по городу из артиллерии с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.
К примеру, российская армия вечером среды, 30 января, начала массово обстреливать Херсон. Известно о попадании в один из районов города, повреждены дом и энергосеть.
А 1 февраля после ночных обстрелов Херсона в городе частично исчезло электричество. По этой причине троллейбусы не вышли на маршруты.
Также российская армия 2 февраля нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадала женщина.
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