В Херсоні через обстріли частково зникло світло. Тролейбуси не ходять

Після нічних обстрілів Херсона у місті частково зникла електрика. З цієї причини тролейбуси не вийшли на маршрути 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Повідомляємо, що у результаті ворожих обстрілів вночі частково у місті відсутнє електропостачання. Через що, зокрема, зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути", - розповів він.

За його даними, аварійні бригади вже працюють над відновленням електромереж.

"Після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії, про що ми повідомимо додатково", - додав Мрочко.

Обстріли Херсона

Херсон постійно перебуває під обстрілами російських загарбників, які, зокрема, б'ють по місту з артилерії з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Наприклад, російська армія ввечері середи, 30 січня, почала масово обстрілювати Херсон. Відомо про потрапляння до одного з районів міста, було пошкоджено будинок та енергомережу.