В одному з районів Дніпра через підвищення рівня води затопило приватний будинок

Підняття рівня води у річці Дніпро призвело до того, що у місті Дніпро почалось підтоплення приватних домоволодінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на міцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що до житлового будинку від рівня води близько 10 метрів.

"Попередньо, через підняття води в Дніпрі затоплено територію домоволодіння та прилеглої території по вулиці Набережній в Новокодацькому районі на площі 200 м², глибина до 20 см", - пишуть очевидці.

Нагадаємо, у Київській області через повінь розмило дамбу. Внаслідок негоди у селищі Іванків затоплені деякі дороги, а також тимчасова переправа.

У Черкаській області підтопило декілька сіл вздовж русла Дніпра. Через це рятувальники евакуювали трьох дорослих і дитину.

Повінь у Чернігівській області може бути наймасштабнішою за останні 10 років. Влада не виключає евакуацію населення.

Більше того, синоптики попереджають, що найближчими днями ситуація по всій Україні може погіршитися. Через підняття рівня води може затопити населені пункти та дороги.

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