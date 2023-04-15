В одном из районов Днепра из-за повышения уровня воды затопило частный дом

Подъем уровня воды в реке Днепр привел к тому, что в городе Днепр началось подтопление частных домовладений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что в жилой дом от уровня воды около 10 метров.

"Предварительно, из-за поднятия воды в Днепре затоплена территория домовладения и прилегающей территории по улице Набережной в Новокодакском районе на площади 200 м², глубина до 20 см", - пишут очевидцы.

Напомним, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу . В результате непогоды в поселке Иванков затоплены некоторые дороги, а также временная переправа.

В Черкасской области подтопило несколько деревень вдоль русла Днепра. Из-за этого спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка.

Наводнение в Черниговской области может быть самым масштабным за последние 10 лет. Власти не исключают эвакуацию населения.

Более того, синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ситуация по всей Украине может ухудшиться. Из-за повышения уровня воды может затопить населенные пункты и дороги.

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