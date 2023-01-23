На одному з одеських пляжів знайшли тіло екс-власника ринку "Сьомий кілометр", - ЗМІ

На одному з одеських пляжів знайшли мертвим колишнього власника ринку "Сьомий кілометр" Віктора Добрянського-молодшого. Минулого року його оголосили у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Думська ".

Тіло чоловіка знайшли у понеділок уранці на Трасі здоров'я. Як розповіло джерело видання в поліції, загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку "Сьомий кілометр" Віктор Добрянський-молодший.

За даними правоохоронців, бізнесмен напередодні відпочивав у сауні на пляжі, звідки пішов в одній спідній білизні. Наразі причини його смерті невідомі, зараз правоохоронці працюють над цим.

Зазначається, що Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).

За даними слідства, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д", якій належить ринок "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним.