В одному з обласних центрів у повітрі відчувається запах диму: причина

Забруднення повітря зростає через аномально теплу погоду

За оперативними даними лабораторного контролю, у місті Черкаси фіксують підвищенні концентрації пилових домішок та оксиду вуглецю. Тому в повітрі відчувається запах диму - особливо в ранкові години.

Як пояснюють у центрі гідрометеорології, через тривалу засуху в екосистемах області зросла кількість пожеж. Це спричинило погіршення якості атмосферного повітря.

"Рвучкий вітер, що спостерігається останніми днями в нашому регіоні, сприяв розсіюванню шкідливих домішок. Проте суха аномально тепла погода призвела до зростання кількості забруднюючих речовин в атмосферному повітрі", - пояснив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Фахівці попереджають, що забруднене повітря може викликати проблеми зі здоров'ям, включаючи респіраторні захворювання, такі як астма та бронхіт, загострення серцево-судинних захворювань. Тому жителям в такі дні рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі, пити багато води, не провітрювати приміщення.

Фото: Гасіння пожежі (t.me/s/dsns)

Пожежі тривають і в інших регіонах України

У ДСНС України попереджають, що 17-19 вересня у більшості північних, центральних, південних та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Лише на Київщині минулої доби виникли 81 пожежі в екосистемах. Зазначається, що основними причинами таких пожеж є недбале поводження з вогнем: кинуті недопалки або сірники, розведення багать і необережне користування ними, роботи у лісових зонах (утилізація сміття, будівництво), а також випалювання трави на лісових галявинах.

На Полтавщині триває гасіння масштабної лісової пожежі у Полтавському районі. Вогонь пройшов площею 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га, повідомили рятувальники 16 вересня.