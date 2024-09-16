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У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Понеділок 16 вересня 2024 12:26
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У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото) Ліквідація масштабної лісової пожежі на Полтавщині триває (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ірина Костенко

У неділю, 15 вересня, рятувальники ДСНС отримали повідомлення про загоряння, зафіксоване між кількома селами Полтавської області. До гасіння масштабної лісової пожежі залучено понад 400 осіб і 67 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Що відомо про лісову пожежу на Полтавщині

Згідно з інформацією ДСНС, повідомлення про загорання надійшло до рятувальників у неділю, 15 вересня, о 16:40.

Уточнюється, що пожежа виникла поблизу села Мала Перещепина в Полтавському районі Полтавської області.

У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Пожежа почалась 15 вересня (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га... На місці події працюють рятувальники, працівники лісового господарства", - розповіли у ДСНС.

У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Повідомлення про пожежу (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

16 вересня у ДСНС повідомили, що рятувальники досі продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі на Полтавщині.

"Загальна площа, пройдена вогнем, близько 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га", - розповіли у прес-службі відомства.

У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Рятувальники борються з вогнем (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зазначається, що рятувальники змушені були евакуювати 57 пасажирів електропотяга сполученням "Полтава - Кобеляки".

У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Спеціалісти роблять все можливе для порятунку людей (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Крім того, місцевими органами влади було евакуйовано сімох мешканців села Маньківка.

У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Робота рятувальників - складна та небезпечна (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Попередньо, пошкоджені приватні будинки та споруди, кількість встановлюється. До гасіння пожежі залучено 411 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки", - підсумували у ДСНС.

У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

Деталі щодо пожежі в Полтавській області (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежі під час війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під Києвом мало не згоріло ціле село.

Згідно з інформацією рятувальників, у Вишгородському районі Київської області загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

Читайте також, що відомо про масштабні лісові пожежі, які спалахують в Україні як через зависокі температури повітря, так і в результаті ворожих обстрілів і ракетних атак.

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Полтавська область ДСНС Пожежа Рятувальники
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