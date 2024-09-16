У Полтавській області палає ліс між селами: як рятують людей від вогню (фото)

У неділю, 15 вересня, рятувальники ДСНС отримали повідомлення про загоряння, зафіксоване між кількома селами Полтавської області. До гасіння масштабної лісової пожежі залучено понад 400 осіб і 67 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

"Попередньо, пошкоджені приватні будинки та споруди, кількість встановлюється. До гасіння пожежі залучено 411 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки", - підсумували у ДСНС.

Крім того, місцевими органами влади було евакуйовано сімох мешканців села Маньківка.

"Загальна площа, пройдена вогнем, близько 680 га. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га", - розповіли у прес-службі відомства.

16 вересня у ДСНС повідомили, що рятувальники досі продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі на Полтавщині.

"На Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 га... На місці події працюють рятувальники, працівники лісового господарства", - розповіли у ДСНС.

Згідно з інформацією ДСНС, повідомлення про загорання надійшло до рятувальників у неділю, 15 вересня, о 16:40.

Пожежі під час війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під Києвом мало не згоріло ціле село.

Згідно з інформацією рятувальників, у Вишгородському районі Київської області загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

Читайте також, що відомо про масштабні лісові пожежі, які спалахують в Україні як через зависокі температури повітря, так і в результаті ворожих обстрілів і ракетних атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.