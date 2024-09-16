В одном из областных центров в воздухе чувствуется запах дыма: причина

Загрязнение воздуха растет из-за аномально теплой погоды

По оперативным данным лабораторного контроля, в городе Черкассы фиксируют повышение концентрации пылевых примесей и оксида углерода. Поэтому в воздухе ощущается запах дыма – особенно в утренние часы.

Как объясняют в центре гидрометеорологии, из-за длительной засухи в экосистемах области возросло количество пожаров. Это привело к ухудшению качества атмосферного воздуха.

"Порывистый ветер, который наблюдается в последние дни в нашем регионе, способствовал рассеиванию вредных примесей. Однако сухая аномально теплая погода привела к росту количества загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - пояснил руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Специалисты предупреждают, что загрязненный воздух может вызвать проблемы со здоровьем, включая респираторные заболевания, такие как астма и бронхит, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Потому жителям в такие дни рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, пить много воды, не проветривать помещение.

Фото: Тушение пожара (t.me/s/dsns)

Пожары продолжаются и в других регионах Украины

В ГСЧС предупреждают, что 17-19 сентября в большинстве северных, центральных, южных и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Только на Киевщине за прошедшие сутки возник 81 пожар в экосистемах. Отмечается, что основными причинами таких пожаров является небрежное обращение с огнем: брошенные окурки или спички, разведение костров и неосторожное пользование ими, работы в лесных зонах (утилизация мусора, строительство), а также сжигание травы на лесных полянах.

В Полтавской области продолжается тушение масштабного лесного пожара в Полтавском районе. Огонь прошел по площади 680 га. В настоящее время горит сухая растительность и лесная подстилка на площади около 70 га, сообщили спасатели 16 сентября.