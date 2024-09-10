Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

У Вишгородському районі Київської області спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували від вогню ціле село.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

"Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу площею 2,8 га", - уточнили у ДСНС.

При цьому під загрозою загорання опинилися:

Зазначається, що через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

Згідно з інформацією рятувальників, у понеділок, 9 вересня, у Вишгородському районі Київської області - поблизу села Мар'янівка - загорілася суха рослинність на відкритій території.

Що відомо про забруднення екосистем під час війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до масштабної екологічної катастрофи.

Річки та інші водойми забруднюються отруйними речовинами, тим часом як у результаті обстрілів і ракетних атак ледь не щоразу спалахують масштабні лісові пожежі.

Не варто забувати й про шкоду, завдану природі, внаслідок тривалих бойових дій у різних регіонах України.

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