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Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

Вівторок 10 вересня 2024 10:58
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Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося Пожежа сталась неподалік села Мар'янівка у Вишгородському районі (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ірина Костенко

У Вишгородському районі Київської області спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували від вогню ціле село.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Як надзвичайники врятували село від вогню

Згідно з інформацією рятувальників, у понеділок, 9 вересня, у Вишгородському районі Київської області - поблизу села Мар'янівка - загорілася суха рослинність на відкритій території.

Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

Боротьба з пожежею (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зазначається, що через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів.

Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

Вогонь розповсюджувався дуже швидко (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

При цьому під загрозою загорання опинилися:

  • приватні житлові будинки
  • ферма з тваринами
  • будівля школи

Під Києвом мало не згоріло ціле село: що сталося

Вогнеборці врятували ціле село (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу площею 2,8 га", - уточнили у ДСНС.

Що відомо про забруднення екосистем під час війни

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України призвело до масштабної екологічної катастрофи.

Річки та інші водойми забруднюються отруйними речовинами, тим часом як у результаті обстрілів і ракетних атак ледь не щоразу спалахують масштабні лісові пожежі.

Не варто забувати й про шкоду, завдану природі, внаслідок тривалих бойових дій у різних регіонах України.

Читайте також, як окупанти знищують унікальний заповідник "Асканію-Нову" та що з ним зараз.

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Київська область ДСНС Пожежа Рятувальники
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