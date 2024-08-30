У Чернігівській області та Чорнобилі тривають пожежі: куди сягнув смог
На торф'яниках Чернігівської області та у лісах в Чорнобильській зоні тривають пожежі, що викликали задимлення та запах продуктів горіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицьку міську раду та "Суспільне. Чернігів".
За даними 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини Славутича, дим, що охопив місто, походить від пожеж на торф'яниках у північних районах Чернігівщини, а також від лісової пожежі в Чорнобильській зоні.
Міська рада закликає всіх зберігати спокій та обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо в ранкові години, коли концентрація диму є найвищою.
Водночас заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Станіслав Юрченко зазначив, що смог виник через пожежу на торфʼяниках у прикордонній Сновській громаді.
"За три кілометри від кордону з РФ йдуть обстріли, звідти й задимлення. Там болотиста місцевість. Наразі ДСНС не можуть загасити пожежу", - повідомив він.
Забруднення екосистеми
Варто зауважити, що внаслідок війни РФ проти України масштабно страждає українська екосистема. Окупанти провокують масивні лісові пожежі та знищують флору і фауну нашої держави.
Крім того, варто врахувати і шкоду природі під час тривалих бойових дій у лісових зонах.
Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив про виявлення отруйної речовини в річці Десна, яка, за його словами, рухається за течією з боку російського кордону. Пізніше забруднення Сейму та Десни розглянула Держкомісія ТЕБ та НС.
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