У Чернігівській області та Чорнобилі тривають пожежі: куди сягнув смог

На торф'яниках Чернігівської області та у лісах в Чорнобильській зоні тривають пожежі, що викликали задимлення та запах продуктів горіння.

За даними 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини Славутича, дим, що охопив місто, походить від пожеж на торф'яниках у північних районах Чернігівщини, а також від лісової пожежі в Чорнобильській зоні.

Міська рада закликає всіх зберігати спокій та обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо в ранкові години, коли концентрація диму є найвищою.

Водночас заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Станіслав Юрченко зазначив, що смог виник через пожежу на торфʼяниках у прикордонній Сновській громаді.

"За три кілометри від кордону з РФ йдуть обстріли, звідти й задимлення. Там болотиста місцевість. Наразі ДСНС не можуть загасити пожежу", - повідомив він.