На одному з найбільших нафтохімічних заводів Росії стався вибух і пожежа (відео)
У Татарстані стався потужний вибух на заводі "Нижньокамськнафтохім" - одному з найбільших нафтохімічних підприємств Східної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.
Що відомо про вибух
Інцидент стався у місті Нижньокамськ. Очевидці зафіксували потужний вибух і пожежу в районі підприємства. Густий дим помітний здалеку. Офіційних коментарів від місцевої влади та адміністрації заводу поки немає.
Що таке "Нижньокамськнафтохім"
Фото: де розташоване місто Нижньокамськ в РФ (скриншот Google Maps)
"Нижньокамськнафтохім" (НКНХ) - одне з найбільших нафтохімічних підприємств у Східній Європі. Завод виробляє:
- синтетичні каучуки (зокрема ізопреновий каучук для шинної промисловості);
- поліетилен, поліпропілен і полістирол;
- етилен, пропілен, бензол.
Підприємство містоутворювальне - без нього місто Нижньокамськ фактично не існує в нинішньому вигляді.
З 2021 року завод перебуває під контролем холдингу СІБУР. Через війну проти України підприємство потрапило під міжнародні санкції.
Як і будь-який великий нафтохімічний об'єкт, завод є потенційно небезпечним - пожежі та аварії тут траплялися й раніше, зокрема через зношеність частини ліній, побудованих ще в радянський час.
Атаки на промислові об'єкти РФ тривають
Водночас тривають регулярні удари по нафтохімічній та нафтовій інфраструктурі Росії.
30 березня стало відомо, що дрони вдарили по хімзаводу "КуйбишевАзот" у Тольятті - це вже друга атака на це підприємство за місяць.
Завод спеціалізується на виробництві аміаку, добрив і сировини для нейлону. Над містом здіймалися густі стовпи темного диму.
Одночасно тривають пожежі на нафтових терміналах у Ленінградській області - в Приморську та Усть-Лузі. Перші удари по цих об'єктах Сили оборони завдали 23 березня, після чого атаки повторювалися.
За даними супутникових знімків Planet Labs від 30 березня, на терміналі "Транснафти" в Приморську пошкоджено щонайменше 8 із 18 резервуарів.
Загальна вартість нафти в уражених сховищах могла сягати близько 160 мільйонів доларів.