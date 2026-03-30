Хімзавод у Тольятті атакували невідомі дрони: чорний дим від пожежі огорнув місто

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

У пабліках публікують відео та фото, зняті очевидцями і не тільки. В основному на кадрах помітні густі, темно-сірі стовпи диму. З огляду на це можна припустити, що після атаки дронів утворилося кілька осередків полум'я.

Варто зазначити - це вже друга атака за місяць на цей хімзавод у Тольятті. Попередній наліт безпілотників на підприємство припав на 11 березня.

КуйбишевАзот - це великий російський хімічний комбінат, який спеціалізується на азотній хімії та виробництві полімерів. Підприємство випускає аміак, карбамід і аміачну селітру, які використовуються як добрива в сільському господарстві.

Також завод виробляє капролактам - важливу сировину для отримання нейлону, а ще сірчану кислоту та інші хімічні продукти.

Крім цього, на комбінаті роблять поліамідні пластики і синтетичні волокна, які застосовуються в автомобільній промисловості, текстилі та електроніці. Загалом це підприємство повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.