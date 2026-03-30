ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Хімзавод у Тольятті атакували невідомі дрони: чорний дим від пожежі огорнув місто

06:32 30.03.2026 Пн
2 хв
У небі Тольятті помітні густі стовпи диму
aimg Маловічко Юлія
Фото: працівники МНС РФ (росЗМІ)

У місті Тольятті Самарської області РФ дрони атакували велике підприємство хімічної промисловості КуйбишевАзот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

У пабліках публікують відео та фото, зняті очевидцями і не тільки. В основному на кадрах помітні густі, темно-сірі стовпи диму. З огляду на це можна припустити, що після атаки дронів утворилося кілька осередків полум'я.

Варто зазначити - це вже друга атака за місяць на цей хімзавод у Тольятті. Попередній наліт безпілотників на підприємство припав на 11 березня.

КуйбишевАзот - це великий російський хімічний комбінат, який спеціалізується на азотній хімії та виробництві полімерів. Підприємство випускає аміак, карбамід і аміачну селітру, які використовуються як добрива в сільському господарстві.

Також завод виробляє капролактам - важливу сировину для отримання нейлону, а ще сірчану кислоту та інші хімічні продукти.

Крім цього, на комбінаті роблять поліамідні пластики і синтетичні волокна, які застосовуються в автомобільній промисловості, текстилі та електроніці. Загалом це підприємство повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.

Нагадаємо, 11 березня "КуйбишевАзот" у Тольятті Самарської області атакували дрони. Тоді також повідомлялося про пожежу.

Як повідомлялося, атаки безпілотників на подібні об'єкти в РФ трапляються регулярно. Приміром, нещодавно РБК-Україна писало, як одне з найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот" обстріляли дрони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тольятти Атака дронів
Новини
