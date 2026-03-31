ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На одном из крупнейших нефтехимических заводов России произошел взрыв и пожар (видео)

14:47 31.03.2026 Вт
2 мин
Что случилось на стратегическом заводе РФ?
aimg Елена Чупровская
На одном из крупнейших нефтехимических заводов России произошел взрыв и пожар (видео) Иллюстративное фото: ликвидация последствий пожара в Нижнекамске (t.me mchs_official)

В Татарстане произошел мощный взрыв на заводе "Нижнекамскнефтехим" - одном из крупнейших нефтехимических предприятий Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Читайте также: Удар по "кошельку" Путина. В Усть-Луге дроны поразили нефтяной терминал: подробности

Что известно о взрыве

Инцидент произошел в городе Нижнекамск. Очевидцы зафиксировали мощный взрыв и пожар в районе предприятия. Густой дым заметен издалека. Официальных комментариев от местных властей и администрации завода пока нет.

Что такое "Нижнекамскнефтехим"

На одном из крупнейших нефтехимических заводов России произошел взрыв и пожар (видео)Фото: где расположен город Нижнекамск в РФ (скриншот Google Maps)

"Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) - одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Восточной Европе. Завод производит:

  • синтетические каучуки (в частности изопреновый каучук для шинной промышленности);
  • полиэтилен, полипропилен и полистирол;
  • этилен, пропилен, бензол.

Предприятие градообразующее - без него город Нижнекамск фактически не существует в нынешнем виде.

С 2021 года завод находится под контролем холдинга СИБУР. Из-за войны против Украины предприятие попало под международные санкции.

Как и любой крупный нефтехимический объект, завод является потенциально опасным - пожары и аварии здесь случались и раньше, в том числе из-за изношенности части линий, построенных еще в советское время.

Атаки на промышленные объекты РФ продолжаются

В то же время продолжаются регулярные удары по нефтехимической и нефтяной инфраструктуре России.

30 марта стало известно, что дроны ударили по химзаводу "КуйбышевАзот" в Тольятти - это уже вторая атака на это предприятие за месяц.

Завод специализируется на производстве аммиака, удобрений и сырья для нейлона. Над городом поднимались густые столбы темного дыма.

Одновременно продолжаются пожары на нефтяных терминалах в Ленинградской области - в Приморске и Усть-Луге. Первые удары по этим объектам Силы обороны нанесли 23 марта, после чего атаки повторялись.

По данным спутниковых снимков Planet Labs от 30 марта, на терминале "Транснефти" в Приморске повреждены по меньшей мере 8 из 18 резервуаров.

Общая стоимость нефти в пораженных хранилищах могла достигать около 160 миллионов долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Украина Пожар
Новости
