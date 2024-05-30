В одному з міст на півдні України заборонили купатися у водоймах до кінця війни
Для мешканців Запоріжжя подовжили заборону на купання на міських пляжах до закінчення воєнного стану.
Про це заявили начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Запорізькій області Сергій Шумельний та заступник начальника управління Олександр Фустій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inform.zp.ua.
Як зазначив Шумельний, попри заборону влітку 2023 року на водоймах у Запоріжжі загинули 14 людей, зокрема одна дитина. А з початку 2024 року - вже четверо загиблих.
У зв'язку з цим рятувальні пункти будуть розташовані на таких пляжах міста:
- Центральний пляж - два рятувальні пости;
- Правобережний пляж - один рятувальний пост;
- пляж по вулиці лейтенанта Шмідта - один рятувальний пост.
Також на запорізьких пляжах будуть встановлені таблички, які вказують на заборону купання та відвідування.
Пляжний сезон в Україні у 2024 році
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві також не планують відкривати пляжний сезон через міркування безпеки на тлі дії воєнного стану.
А от одеські пляжі планують відкрити на літній сезон, однак перед цим їх мають перевірити на безпечність.
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