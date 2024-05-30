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В одном из городов на юге Украины запретили купаться в водоемах до конца войны

Запорожье, Четверг 30 мая 2024 16:27
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В одном из городов на юге Украины запретили купаться в водоемах до конца войны Фото: в Запорожье запретили купаться в водоемах до конца войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для жителей Запорожья продлили запрет на купание на городских пляжах до окончания военного положения.

Об этом заявили начальник отдела техногенной безопасности управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Сергей Шумельный и заместитель начальника управления Александр Фустой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inform.zp.ua.

Как отметил Шумельный, несмотря на запрет летом 2023 года на водоемах в Запорожье погибли 14 человек, в том числе один ребенок. А с начала 2024 года - уже четверо погибших.

В связи с этим спасательные пункты будут расположены на следующих пляжах города:

  • Центральный пляж - два спасательных поста;
  • Правобережный пляж - один спасательный пост;
  • пляж по улице лейтенанта Шмидта - один спасательный пост.

Также на запорожских пляжах будут установлены таблички, указывающие на запрещение купания и посещения.

Пляжный сезон в Украине в 2024 году

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве также не планируют открывать пляжный сезон из-за соображений безопасности на фоне действия военного положения.

А вот одесские пляжи планируют открыть на летний сезон, однако перед этим их должны проверить на безопасность.

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