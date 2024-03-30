Чи відкриють пляжі в Одесі на літній сезон: відповідь глави ОВА

Одеські пляжі планують відкрити на літній сезон, однак перед цим їх мають перевірити на безпечність.

Про це розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Ви так називаєте - "пляжний сезон", ми трішечки по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі й бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися. Це перша причина", - пояснив Кіпер.

Минулого року наприкінці літа в Одесі відкрили для відвідування шість пляжів. За словами голови ОВА, до обмеження відкритих пляжів зокрема призвели - стихійні пляжі, які утворилися в місті.

"Вони були небезпечними, тому було прийнято рішення обладнати ті пляжі, які можуть дати можливість людям пройти ті сонячні оздоровлення після перевірки всіма службами, вибуховими та іншими, і якщо поруч є укриття", - додав глава ОВА.

Щодо цьогорічного сезону, Кіпер зазначив, що після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей.

Аби відкрити пляжі, за його словами, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами.

"Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі, в останнім часом в Одесі дуже напружено все з цим, але по можливості будемо відкривати", - зауважив він.

