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Одному з державних банків може знадобитися додатковий капітал, - НБУ

Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного "Укрексімбанку". Зазвичай це відбувається за рахунок коштів державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової виданню "Економічна правда".

За її словами, "Укрексімбанк" вже порушує нормативи адекватності капіталу.

"Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, обійтися без докапіталізації", - додала Рожкова.

Вона пояснила, що регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.

"Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності", - сказала перша заступниця голови НБУ.

Діагностика банків

Нагадаємо, для визначення реального стану банківського сектору НБУ розпочинає оцінку стійкості банків та банківської системи. У 2023 році оцінку проходитимуть 20 банків, загальний розмір чистих активів яких становить понад 90% активів банківської системи. Результати оцінки буде оприлюднено до 31 березня 2024 року.

За 2022 рік Укрексімбанк отримав збитки на 6,886 млрд гривень та посів друге місце у рейтингу найбільш збиткових банків.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що Національний банк України наразі бачить проблеми кількох дрібних банків, які не впливають на систему.

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