Одному из государственных банков может потребоваться дополнительный капитал, - НБУ

По ее словам, "Укрэксимбанк" уже нарушает нормативы адекватности капитала.

"Мы закончим диагностику и посмотрим, что с ним может быть. Наша задача, учитывая финансовые результаты банковской системы, обойтись без докапитализации", - добавила Рожкова.

Она пояснила, что регулятор будет готов пойти на такой шаг, если будет понимать, что устойчивость банка высока и способен восстановить капитал самостоятельно.

"Если нет, то никаких послаблений делать не будем, чтобы это не угрожало финансовой стабильности", - сказала первая замглавы НБУ.

Диагностика банков

Напомним, для определения реального состояния банковского сектора НБУ начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

За 2022 год Укрэксимбанк получил убыток на 6,886 млрд гривен и занял второе место в рейтинге наиболее убыточных банков.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что Национальный банк Украины пока видит проблемы нескольких мелких банков, не влияющих на систему.