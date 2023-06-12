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Одноклубник Мессі приєднався до табору збірної України

Фото: Сергій Кривцов прибув до збірної України з-за океану (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Останнім до лав національної команди України на серію літніх матчів приїхав оборонець американського "Інтера Маямі" Сергій Кривцов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал УАФ.

Ветеран прибув до німецького Бремена, де с"иньо-жовті" в понеділок зіграють контрольний матч проти збірної Німеччини. До заявки на поєдинок центрбек не потрапив.

Кривцов готуватиметься до наступних матчів української збірної. На червень заплановані два поєдинки в кваліфікації до Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва 16 червня зіграють проти Північної Македонії на виїзді, а потім зустрінуться зі збірною Мальти (19 червня).

"Дуже хочеться поговорити рідною мовою та побачитися з хлопцями. Коли я грав у "Шахтарі", то бачив їх майже щодня. Сумував також за хлопцями з інших команд. Зараз ситуація змінилась – ми в онлайн-режимі спілкуємось", – розповів Кривцов.

32-річний оборонець дебютував у складі "синьо-жовтих" ще в 2011 році. З тих пір він провів 31 матч за збірну України. Кривцов поїхав із командою на Євро-2020, де збірна дійшла до 1/4 фіналу.

До слова, раніше пригадали головні досягнення Реброва-футболіста в складі збірної України.

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Збірна України