Одноклубник Мессі приєднався до табору збірної України

Ветеран прибув до німецького Бремена, де с"иньо-жовті" в понеділок зіграють контрольний матч проти збірної Німеччини. До заявки на поєдинок центрбек не потрапив.

Кривцов готуватиметься до наступних матчів української збірної. На червень заплановані два поєдинки в кваліфікації до Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва 16 червня зіграють проти Північної Македонії на виїзді, а потім зустрінуться зі збірною Мальти (19 червня).

"Дуже хочеться поговорити рідною мовою та побачитися з хлопцями. Коли я грав у "Шахтарі", то бачив їх майже щодня. Сумував також за хлопцями з інших команд. Зараз ситуація змінилась – ми в онлайн-режимі спілкуємось", – розповів Кривцов.

32-річний оборонець дебютував у складі "синьо-жовтих" ще в 2011 році. З тих пір він провів 31 матч за збірну України. Кривцов поїхав із командою на Євро-2020, де збірна дійшла до 1/4 фіналу.