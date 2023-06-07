Ребров у збірній України: Белфастське диво, покарання Росії, гармата проти Аравії

До табору "синьо-жовтих" тоді ще форвард донецького "Шахтаря" потрапив зовсім юним. На четвертий тиждень після свого 18-річчя уродженець Горлівки вийшов на заміну в другому (!) поєдинку збірної України в історії – проти США в Нью-Джерсі (0:0).

У наступні чотири роки ще нестабільні виступи молодого Реброва призвели до нерегулярних викликів до національної команди. Проте, зі стартом кваліфікації до ЧС-1998 нападник опинився в основній обоймі виконавців. Із цією зміною статусу не забарився дебютний гол українця.

Ребров уперше відзначився у футболці "синьо-жовтих" наприкінці серпня 1996 року. Збірна України приїхала в Белфаст на стартовий матч відбору – проти Північної Ірландії. Форвард з'явився на полі з початком другого тайму, а на 80-й хвилині оформив єдиний м'яч у зустрічі. Нинішній керманич "Ворскли" Скрипник навісив із лівого флангу, а Ребров у високому стрибку головою замкнув передачу на дальній стійці.

Результат на Альбіоні став приємною несподіванкою і додав збірній наснаги змагатися за путівку на Мундіаль із німцями та португальцями. Останніх вдалося обійти, але в плей-офф кваліфікації "синьо-жовтих" зупинила збірна Хорватії. Але новий пам'ятний гол Реброва був не за горами.

Восени 1998-го стартував відбір до Євро-2000. Перший же матч був для української команди надпринциповим – проти збірної Росії, що всього за кілька років банально викрала цілу плеяду вихованців українського футболу (Тернавський, Канчельскіс, Цимбалар, Юран та інші). "Синьо-жовті" вказали росіянам на місце в стартові 25 хвилин, забивши двічі зусиллями Попова та Скаченка.

А в другому таймі Ребров добив північного сусіда третім голом. Він вирвався на побачення з Харіним, а голкіпер не придумав нічого кращого, ніж збити нападника – пенальті та вилучення росіянина. Суддівський вирок упевнено виконав сам постраждалий, засмутивши свого майбутнього спадкоємця у "Ференцвароші" Черчесова.

Щоправда, за традицією та кваліфікація знову обернулася драмою. Збірна України фінішувала другою після чемпіонів світу французів і вийшла в плей-офф на, здавалося, прохідну Словенію. Утім, Ачімовіч, Заховіч та інші в першому ж поєдинку шокували "синьо-жовтих" (1:2), а гола Реброва в другому виявилося замало (1:1).

"Прокляття" відборів Україна зняла в кваліфікації перед ЧС-2006. Під керівництвом Олега Блохіна той призов збірної пробився на Мундіаль напряму, без плей-офф. Ребров у тій команді вже був заслуженим ветераном, але на чемпіонаті світу зіграв 4 матчі.

У першому переможному поєдинку збірної України саме досвідчений нападник закріпив перевагу "синьо-жовтих" над Саудівською Аравією. Під завісу першого тайму він отримав передачу в середині поля та потужним пострілом метрів із 30-ти вгатив м'яч у сітку воріт аравійців.

Натомість у матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії Ребров упевнено реалізував одинадцятиметровий в переможній серії пенальті. А ось у програному чвертьфіналі проти збірної Італії нападник залишився на лаві запасних...

Загалом Сергій Ребров у 1992-2006 рр. провів у складі збірної України 75 матчів, у яких забив 15 м'ячів. Він досі входить до топ-5 бомбардирів національної команди за всю історію та топ-10 гвардійців "синьо-жовтих" усіх часів. Фундамент для успіху на чолі збірної – чудовий.