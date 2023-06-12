ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина – Україна: Ребров відмовився від лідера "Динамо" на контрольний матч

Новость на русском →
Бремен, Понеділок 12 червня 2023 10:28
Німеччина – Україна: Ребров відмовився від лідера "Динамо" на контрольний матч Фото: Сергій Ребров у колі підопічних (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу оприлюднила заявку національної команди на товариський поєдинок проти збірної Німеччини. Головний тренер Сергій Ребров відчепив трьох зайвих футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня в Бремені. Поєдинок прийме "Везерштадіон" – домашня арена місцевого "Вердера". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Новий керманич "синьо-жовтих" не заявив на матч трьох виконавців, які перебувають у таборі збірної України. Поєдинок проти Бундестім пропустять півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, а також хавбек польського "Ракува" Владислав Кочергін і форвард луганської "Зорі" Назарій Русин.

Натомість до заявки потрапив потенційний дебютант. Нападник "Динамо" Владислав Ванат отримав "дев'ятку" центрфорварда та конкуруватиме за місце на вістрі атаки з найкращим бомбардиром УПЛ Артемом Довбиком ("Дніпро-1"). Матиме змогу зіграти й низка легіонерів – Лунін, Соболь, Забарний, Миколенко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Ігнатенко та Циганков.

Офіційна заявка національної команди на матч Німеччина – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков

Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик

Німеччина – Україна: Ребров відмовився від лідера &quot;Динамо&quot; на контрольний матч

До слова, раніше пригадали головні досягнення Реброва-футболіста в складі збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Збірна України Сергей Ребров Збірна Німеччини
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни