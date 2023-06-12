Німеччина – Україна: Ребров відмовився від лідера "Динамо" на контрольний матч
Українська асоціація футболу оприлюднила заявку національної команди на товариський поєдинок проти збірної Німеччини. Головний тренер Сергій Ребров відчепив трьох зайвих футболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня в Бремені. Поєдинок прийме "Везерштадіон" – домашня арена місцевого "Вердера". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.
Новий керманич "синьо-жовтих" не заявив на матч трьох виконавців, які перебувають у таборі збірної України. Поєдинок проти Бундестім пропустять півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, а також хавбек польського "Ракува" Владислав Кочергін і форвард луганської "Зорі" Назарій Русин.
Натомість до заявки потрапив потенційний дебютант. Нападник "Динамо" Владислав Ванат отримав "дев'ятку" центрфорварда та конкуруватиме за місце на вістрі атаки з найкращим бомбардиром УПЛ Артемом Довбиком ("Дніпро-1"). Матиме змогу зіграти й низка легіонерів – Лунін, Соболь, Забарний, Миколенко, Ярмоленко, Маліновський, Мудрик, Ігнатенко та Циганков.
Офіційна заявка національної команди на матч Німеччина – Україна (з ігровими номерами):
Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін
Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков
Нападники: 9. Владислав Ванат, 11. Артем Довбик
До слова, раніше пригадали головні досягнення Реброва-футболіста в складі збірної України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.