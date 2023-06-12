RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одноклубник Месси присоединился к лагерю сборной Украины

Фото: Сергей Кривцов прибыл в сборную Украины из-за океана (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Последним в ряды национальной команды Украины на серию летних матчей приехал защитник американского "Интера Майами" Сергей Кривцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал УАФ.

Ветеран прибыл в немецкий Бремен, где "сине-желтые" в понедельник сыграют контрольный матч против сборной Германии. В заявку на поединок центрбек не попал.

Кривцов будет готовиться к следующим матчам украинской сборной. На июнь запланированы два поединка в квалификации к Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва 16 июня сыграют против Северной Македонии на выезде, а затем встретятся со сборной Мальты (19 июня).

"Очень хочется поговорить на родном языке и увидеться с ребятами. Когда я играл в "Шахтере", то видел их почти каждый день. Скучал также по ребятам из других команд. Сейчас ситуация изменилась – мы в онлайн-режиме общаемся", – рассказал Кривцов.

32-летний защитник дебютировал в составе "сине-желтых" еще в 2011 году. С тех пор он провел 31 матч за сборную Украины. Кривцов поехал с командой на Евро-2020, где сборная дошла до 1/4 финала.

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины