Одноклубник Месси присоединился к лагерю сборной Украины

Ветеран прибыл в немецкий Бремен, где "сине-желтые" в понедельник сыграют контрольный матч против сборной Германии. В заявку на поединок центрбек не попал.

Кривцов будет готовиться к следующим матчам украинской сборной. На июнь запланированы два поединка в квалификации к Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва 16 июня сыграют против Северной Македонии на выезде, а затем встретятся со сборной Мальты (19 июня).

"Очень хочется поговорить на родном языке и увидеться с ребятами. Когда я играл в "Шахтере", то видел их почти каждый день. Скучал также по ребятам из других команд. Сейчас ситуация изменилась – мы в онлайн-режиме общаемся", – рассказал Кривцов.

32-летний защитник дебютировал в составе "сине-желтых" еще в 2011 году. С тех пор он провел 31 матч за сборную Украины. Кривцов поехал с командой на Евро-2020, где сборная дошла до 1/4 финала.