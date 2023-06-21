Одного з творців термоядерної бомби РДС-37 знайшли мертвим у квартирі в Москві

Відомо, що тіло 92-річного Клінішова знайшли у квартирі на Космодаміанській набережній. Попередня причина смерті - самогубство. Поруч з ним також було знайдено передсмертну записку у якій чоловік попрощався з рідними.

Григорій Клінішов народився у 1930 році. Він був одним з розробників деяких типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

РДС-37

Є першою радянською двоступеневою термоядерною бомбою. Вперше її було випробувано 22 листопада 1955 року на Семипалатинському полігоні за допомогою скидання із бомбардувальника Ту-16.

Номінальна потужність бомби була приблизно 3 Мт, але під час випробування була знижена приблизно вдвічі, до 1,6 Мт. Приблизно через 5-7 хвилин після вибуху висота радіоактивної хмари досягла 13-14 кілометрів.

Діаметр "гриба" хмари до цього моменту становив 25-30 кілометрів.

Ядерні погрози Росії

Нагадаємо, російські чиновники та і сам диктатор Володимир Путін неодноразово погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Часто до ядерних погроз вдається заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв

Українська розвідка наголошувала, що заяви кремлівських посіпак - це лише погрози, а Москва не готова застосувати ядерну зброю. Проте президент США Джо Байден нещодавно назвав реальною загрозу ядерної атаки.

Крім того, росіяни й іншим чином шантажують Україну. Зокрема, Кирило Буданов повідомив, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, чому Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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