Одного из создателей термоядерной бомбы РДС-37 нашли мертвым в квартире в Москве

Известно, что тело 92-летнего Клинишева было найдено в квартире на Космодамианской набережной. Предварительная причина смерти – самоубийство. Рядом с ним также была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попрощался с родными.

Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он был одним из разработчиков некоторых типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.

РДС-37

Является первой советской двухступенчатой термоядерной бомбой. Впервые она была испытана 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне с помощью сброса с бомбардировщика Ту-16.

Номинальная мощность бомбы была примерно 3 Мт, но при испытании была снижена примерно вдвое до 1,6 Мт. Приблизительно через 5-7 минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 13-14 километров.

Диаметр "гриба" облака к этому моменту составлял 25-30 км.

Ядерные угрозы России

Напомним, российские чиновники и сам диктатор Владимир Путин неоднократно угрожали Украине и миру ядерным оружием. Часто к ядерным угрозам прибег заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Украинская разведка отмечала, что заявления кремлевских муртадов - это лишь угрозы, а Москва не готова применить ядерное оружие. Однако президент США Джо Байден недавно назвал реальную угрозу ядерной атаки.

Кроме того, россияне и иным образом шантажируют Украину. В частности, Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, почему Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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