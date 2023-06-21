Одного из создателей термоядерной бомбы РДС-37 нашли мертвым в квартире в Москве

В Москве в среду, 21 июня, был найден мертвым один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское информагентство ТАСС.
Известно, что тело 92-летнего Клинишева было найдено в квартире на Космодамианской набережной. Предварительная причина смерти – самоубийство. Рядом с ним также была найдена предсмертная записка, в которой мужчина попрощался с родными.
Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он был одним из разработчиков некоторых типов термоядерных зарядов бомб последующих поколений.
Является первой советской двухступенчатой термоядерной бомбой. Впервые она была испытана 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне с помощью сброса с бомбардировщика Ту-16.
Номинальная мощность бомбы была примерно 3 Мт, но при испытании была снижена примерно вдвое до 1,6 Мт. Приблизительно через 5-7 минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 13-14 километров.
Диаметр "гриба" облака к этому моменту составлял 25-30 км.
Напомним, российские чиновники и сам диктатор Владимир Путин неоднократно угрожали Украине и миру ядерным оружием. Часто к ядерным угрозам прибег заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Украинская разведка отмечала, что заявления кремлевских муртадов - это лишь угрозы, а Москва не готова применить ядерное оружие. Однако президент США Джо Байден недавно назвал реальную угрозу ядерной атаки.
Кроме того, россияне и иным образом шантажируют Украину. В частности, Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС.
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