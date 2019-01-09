Одного из организаторов перекрытия трассы "Львов - Рава-Русская" осудили на 3,5 года

Иллюстративное фото (gp.gov.ua)

Перекрытие трассы произошло 29 марта 2017 года

Одного из организаторов перекрытия трассы "Львов-Рава-Русская", жителя Хмельницкой области приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сопряженное с разжиганием национальной розни), ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) УК Украины.

Сообщается, что речь идет о незаконном перекрытия трассы государственного значения "Львов-Рава-Русская" в селе Гряда Жовковского района, которое состоялось 29 марта 2017 года.

Противоправный массовое мероприятие привело к образованию автомобильного затора, повреждение элементов благоустройства автодороги, побоев правоохранителей, которые пытались прекратить противоправные действия участников, и общественное беспокойство.

Кроме этого, правонарушители под видом представителей национального меньшинства призывали к разжиганию межнациональной розни между украинцами и поляками.

Также от имени жителей Львовской области пытались создать атмосферу недовольства пребыванием административно-территориальных единиц области в составе Украины и побудили представителей Польши изменить границы страны и присоединить Львовскую область.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе между Польшей и Украиной закрывается пешеходный пункт пропуска.

Напомним, МИД советует гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий автомобильным транспортом.