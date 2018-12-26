Украинцам советуют не ехать в Польшу на авто из очередей на границе

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Движение на границе затруднено в связи с приближением праздничного новогоднего периода

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий автомобильным транспортом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального консульства Украины в Люблине.

В ведомстве отмечают, что в связи с приближением праздничного новогоднего периода и ожидаемого резкого увеличения зарубежных поездок граждан Украины следует придерживаться рекомендаций об особенностях пересечения польско-украинской границы.

"Пересечение государственной границы с Польшей автомобильным транспортом будет затруднено, возможны очереди и длительные ожидания на КПП, особенно в пунктах "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенне", "Медика-Шегини", "Краковец-Корчева"... рекомендуется гражданам Украины, которые возвращаются из Польши домой, или планируют путешествия в Польшу в период до 15 января, избегать путешествий автомобильным транспортом, а также пользоваться пешим переходом "Медика-Шегини", - говорится в сообщении.

В генконсульстве подчеркнули, что Таможенная служба Польши запрещает ввоз из Украины частными лицами пищевых продуктов, в частности, мясомолочных, в том числе для собственного потребления, поэтому гражданам Украины посоветовали не иметь их при себе на момент пересечения границы.

Украинцам, путешествующим на автомобилях, рекомендуется обратить внимание и на безусловную обязательность наличия для путешествия в Польшу, прежде всего, на момент прохождения пограничного контроля, страхового полиса на автомобиль, так называемой "зеленой карты", на все дни путешествия. В диппредставительстве объясняют, что полис может быть востребован к проверке как при въезде, так и при выезде из Польши. В случае отсутствия или недействительности полиса законодательство Польши предусматривает чрезвычайно высокие штрафные санкции для иностранцев - от 1000 евро и выше.

Кроме того, во избежание осложнений при прохождении таможенных и паспортных процедур граждане Украины должны быть готовы предъявить достаточные денежные средства или средства на счете на период пребывания в Польше и возвращения в Украину (ориентировочно 100 злотых в день, сумма уменьшается, если есть обеспечение местом жительства), в случае путешествия с целью трудоустройства - документально подтвердить цель поездки.

Также гражданам Украины рекомендуют иметь в наличии международный страховой полис страхования жизни и здоровья.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что в течение нескольких дней границе Украины с Польшей фиксируют большие очереди автомобилей. Так, представитель Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что по состоянию на утро 24 января в очереди на въезд в страну ожидало более 100-150 легковых автомобилей.

Как писало РБК-Украина ранее, из Польши в Украину выезжают десятки тысяч украинцев на рождественские праздники, из-за чего на контрольных пунктах пропуска наблюдаются очереди.

Добавим также, в ГПСУ сообщали, что на участке украинской границы с Польшей и Венгрией образовались пробки на въезд в Украину.