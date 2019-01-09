Одного з організаторів перекриття траси "Львів - Рава-Руська" засудили на 3,5 роки

Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Перекриття траси відбулося 29 березня 2017 року

Одного з організаторів перекриття траси "Львів-Рава-Руська", жителя Хмельницької області, засудили до 3,5 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

Зазначається, що його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі), ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків), ст.293 (групове порушення громадського порядку) КК України.

Повідомляється, що йдеться про незаконне перекриття траси державного значення "Львів-Рава-Руська" у селі Гряда Жовківського району, яке відбулося 29 березня 2017 року.

Протиправний масовий захід призвів до утворення автомобільного затору, пошкодження елементів благоустрою автодороги, побоїв правоохоронців, які намагались припинити протиправні дії учасників, і суспільного занепокоєння.

Крім цього, правопорушники під виглядом представників національної меншини закликали до розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.

Також від імені мешканців Львівської області намагались створити атмосферу невдоволення перебуванням адміністративно-територіальних одиниць області у складі України та спонукали представників Польщі змінити межі країни та приєднати Львівську область.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на кордоні між Польщею та Україною закривається пішохідний пункт пропуску.

Нагадаємо, МЗС радить громадянам України, які планують поїздку до Польщі або повертаються звідти додому, в період до 15 січня 2019 року уникати подорожей автомобільним транспортом.