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В одній з областей України заборонили проїзд для вантажівок: у чому причина

У Тернопільській області обмежили рух вантажівок і фур (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 3 липня, на території Тернопільської області запровадили тимчасове обмеження руху великовагового транспорту деякими дорогами державного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Тернопільської області у Facebook.

На яких дорогах заборонили рух вантажівок і фур

Згідно з інформацією правоохоронців, обмеження щодо руху вантажівок і фур діє на таких дорогах державного значення:

  • М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська (на м. Люблін): км 1+521 - 40+338;
  • М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест): км 237+705 - 446+567;
  • М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через Вінницю, Кропивницький): км 77+650 - 192+628;
  • Н-02 / М-06 - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка: км 20+778 - 90+758;
  • Н-18 Івано-Франківськ - Бучач -– Тернопіль: км 33+811 - 106+769;
  • Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам'янець-Подільський: км 177+906 - 236+611;
  • Р-26 Острог - Кременець: км 32+907 - 75+034;
  • Р-39 Броди - Тернопіль: км 31+735 - 72+353;
  • Р-41 Об’їзд м. Тернополя: км 0+000 - 14+460;
  • Р-43 / М-19 - Ланівці - Н-02: км 0+000 - 56+232;
  • Р-87 Галич - Підгайці - Сатанів: км 12+599 - 132+149.

Якого транспорту обмеження руху не стосується

У Патрульній поліції розповіли, що запроваджені обмеження стосуються вантажного транспорту:

  • з фактичною масою понад 24 т;
  • з навантаженням на вісь понад 7 т.

Однак не стосується така заборона транспортних засобів, які перевозять:

  • небезпечні вантажі;
  • швидкопсувні продукти;
  • живих тварин і птицю;
  • вантажі, пов'язані із запобіганням або ліквідацією надзвичайних ситуацій.

Як довго діятимуть обмеження й що робити водіям

Водіям великовагового транспорту пояснили, що тимчасове обмеження руху було запроваджене з 10 години ранку четверга, 3 липня, у зв'язку з підвищенням температури повітря понад +28°C.

Перечекати спеку водіям рекомендують на майданчиках відстою, розташованих уздовж доріг.

"У Тернопільській області таких є 40", - зауважили у поліції.

Отже, заборона руху для вантажівок і фур діятиме допоки температура повітря не піде на спад.

"Патрульні контролюють дотримання встановлених обмежень. Плануйте маршрути з урахуванням цієї інформації", - підсумували у прес-службі Патрульної поліції області.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)

Нагадаємо, раніше у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту - з огляду на поточні та прогнозовані погодні умови.

Йдеться про те, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм.

Тим часом ми розповідали, коли температура повітря у деяких містах може досягти позначки +35 градусів за Цельсієм.

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