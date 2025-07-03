В одній з областей України заборонили проїзд для вантажівок: у чому причина

Нагадаємо, раніше у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури повідомили, що в Україні запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту - з огляду на поточні та прогнозовані погодні умови.

Йдеться про те, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм.

Тим часом ми розповідали, коли температура повітря у деяких містах може досягти позначки +35 градусів за Цельсієм.

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