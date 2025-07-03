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В одной из областей Украины запретили проезд для грузовиков: в чем причина

В Тернопольской области ограничили движение грузовиков и фур (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 3 июля, на территории Тернопольской области ввели временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по некоторым дорогам государственного значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Тернопольской области в Facebook.

На каких дорогах запретили движение грузовиков и фур

Согласно информации правоохранителей, ограничения по движению грузовиков и фур действует на таких дорогах государственного значения:

  • М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (на г. Люблин): км 1+521 - 40+338;
  • М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест): км 237+705 - 446+567;
  • М-30 Стрый - Умань - Днепр - Изварино (через Винницу, Кропивницкий): км 77+650 - 192+628;
  • Н-02 / М-06 - Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка: км 20+778 - 90+758;
  • Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь: км 33+811 - 106+769;
  • Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Борщев - Каменец-Подольский: км 177+906 - 236+611;
  • Р-26 Острог - Кременец: км 32+907 - 75+034;
  • Р-39 Броды - Тернополь: км 31+735 - 72+353;
  • Р-41 Объезд г. Тернополя: км 0+000 - 14+460;
  • Р-43 / М-19 - Лановцы - Н-02: км 0+000 - 56+232;
  • Р-87 Галич - Подгайцы - Сатанов: км 12+599 - 132+149.

Какого транспорта ограничение движения не касается

В Патрульной полиции рассказали, что введенные ограничения касаются грузового транспорта:

  • с фактической массой более 24 т;
  • с нагрузкой на ось более 7 т.

Однако не касается такой запрет транспортных средств, которые перевозят:

  • опасные грузы;
  • скоропортящиеся продукты;
  • живых животных и птицу;
  • грузы, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

Как долго будут действовать ограничения и что делать водителям

Водителям тяжеловесного транспорта объяснили, что временное ограничение движения было введено с 10 часов утра четверга, 3 июля, в связи с повышением температуры воздуха свыше +28°C.

Переждать жару водителям рекомендуют на площадках отстоя, расположенных вдоль дорог.

"В Тернопольской области таких есть 40", - отметили в полиции.

Следовательно, запрет движения для грузовиков и фур будет действовать пока температура воздуха не пойдет на спад.

"Патрульные контролируют соблюдение установленных ограничений. Планируйте маршруты с учетом этой информации", - подытожили в пресс-службе Патрульной полиции области.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/ternopilpolice)

Напомним, ранее в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что в Украине вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта - учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия.

Речь идет о том, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию.

Между тем мы рассказывали, когда температура воздуха в некоторых городах может достичь отметки +35 градусов по Цельсию.

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