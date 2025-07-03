В одной из областей Украины запретили проезд для грузовиков: в чем причина

Напомним, ранее в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры сообщили, что в Украине вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта - учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия.

Речь идет о том, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более чем +28 градусов по Цельсию.

Между тем мы рассказывали, когда температура воздуха в некоторых городах может достичь отметки +35 градусов по Цельсию.

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