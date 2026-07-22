В одній з областей зменшать запаси пального через загрозу ударів РФ

За його словами, оператори АЗС у регіоні триматимуть менше бензину та дизелю в підземних резервуарах, щоб зменшити наслідки ймовірних ворожих ударів.

Ганжа наголосив, що ситуація з пальним у Дніпропетровській області залишається цілком стабільною. Влада разом із бізнесом відпрацювала алгоритм дій на випадок перебоїв: за потреби пальне оперативно підвозитимуть бензовозами або ж розгорнуть мобільні автозаправні станції.

Нові правила безпеки під час тривог

Очільник ОВА розповів, що на заправках встановлюються мобільні укриття, а також запроваджується обов'язкове оповіщення про загрозу обстрілів.

Під час повітряної тривоги всі відвідувачі та працівники будуть зобов'язані покинути територію АЗС. За дотриманням цього правила стежитимуть поліцейські екіпажі.

Правоохоронці додатково інструктуватимуть населення, патрулюватимуть територію та не допускатимуть великого скупчення людей і автомобілів.