В одной из областей уменьшат запасы топлива из-за угрозы ударов РФ

По его словам, операторы АЗС в регионе будут держать меньше бензина и дизеля в подземных резервуарах, чтобы снизить последствия вероятных вражеских ударов.

Ганжа подчеркнул, что ситуация с топливом в Днепропетровской области остается вполне стабильной. Власти вместе с бизнесом отработали алгоритм действий на случай перебоев: при необходимости топливо будут оперативно подвозить бензовозами или развернут мобильные автозаправочные станции.

Новые правила безопасности во время тревог

Глава ОВА рассказал, что на заправках устанавливаются мобильные укрытия, а также вводится обязательное уведомление об угрозе обстрелов.

При воздушной тревоге все посетители и работники будут обязаны покинуть территорию АЗС. За соблюдением этого правила будут следить полицейские экипажи.

Правоохранители будут дополнительно инструктировать население, патрулировать территорию и не будут допускать большого скопления людей и автомобилей.