В Україні почали запроваджувати аварійні відключення: яка ситуація з енергетикою наразі

"Укренерго"

За даними "Укренерго", через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - сказано у повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Міненерго

Як уточнили в Міненерго, вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.

Наразі на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи.

"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження", - сказано у повідомленні.

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень - наразі не діють.

Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Сумська область

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 09:45 введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки російської армії.

Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" сьогодні в Україні графіки відключення світла діють у всіх областях.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Останнім часом Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Через складну ситуацію в енергосистемі 14 січня було ухвалено рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.

За інформацією Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих ударів зберігається у столичному регіоні та в Одеській області.

Станом на 16 січня в Києві діють екстрені відключення електроенергії, а частина споживачів уже майже тиждень залишається без теплопостачання.

Як повідомив в інтерв’ю РБК-Україна генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, для стабілізації ситуації необхідно витримати ще кілька тижнів - із послабленням морозів навантаження на систему зменшиться.