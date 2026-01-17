В Україні почали запроваджувати аварійні відключення: яка ситуація з енергетикою наразі

Зранку суботи, 17 січня, у низці областей України було запроваджено графіки аварійного відключення енергопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго", Міністерство енергетики та "Сумиобенерго".
За даними "Укренерго", через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії.
"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - сказано у повідомленні.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Як уточнили в Міненерго, вночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі на Одещині та Київщині.
Наразі на Одещині після атаки на енергетичну інфраструктуру тривають відновлювальні роботи.
"Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині оператори системи розподілу застосовуються мережеві обмеження", - сказано у повідомленні.
Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень - наразі не діють.
Через негоду залишаються знеструмленими 20 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 09:45 введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів", - сказано у повідомленні.
Там зазначили, що причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки російської армії.
Нагадаємо, за вказівкою "Укренерго" сьогодні в Україні графіки відключення світла діють у всіх областях.
Останнім часом Росія суттєво посилила атаки на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Через складну ситуацію в енергосистемі 14 січня було ухвалено рішення запровадити надзвичайну ситуацію у сфері енергетики.
За інформацією Міненерго, найскладніша ситуація після ворожих ударів зберігається у столичному регіоні та в Одеській області.
Станом на 16 січня в Києві діють екстрені відключення електроенергії, а частина споживачів уже майже тиждень залишається без теплопостачання.
Як повідомив в інтерв’ю РБК-Україна генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, для стабілізації ситуації необхідно витримати ще кілька тижнів - із послабленням морозів навантаження на систему зменшиться.
Водночас енергетики зазначають, що станом на ранок 16 січня всі багатоквартирні будинки столиці підключені до електропостачання, фіксуються лише локальні аварії, а ремонтні роботи тривають у цілодобовому режимі.
Про перші кроки з подолання надзвичайної ситуації в енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.