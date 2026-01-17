RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украине начали вводить аварийные отключения: какая ситуация с энергетикой сейчас

Иллюстративное фото: в одной из областей ввели аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром субботы, 17 января, в Сумской области были введены графики аварийного отключения энергоснабжения.

"Укрэнерго"

По данным "Укрэнерго", из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Минэнерго

Как уточнили в Минэнерго, ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего обесточены потребители в Одесской и Киевской областях .

Сейчас в Одесской области после атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются восстановительные работы.

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы системы распределения применяются сетевые ограничения", - говорится в сообщении.

Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний - пока не действуют.

Из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов Киевской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Сумская область

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины в 09:45 введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей", - говорится в сообщении.

Там отметили, что причина - повреждение энергосистемы в результате атаки российской армии.

Напомним, по указанию "Укрэнерго" сегодня в Украине графики отключения света действуют во всех областях.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

В последнее время Россия существенно усилила атаки на энергетическую инфраструктуру в различных регионах Украины. Из-за сложной ситуации в энергосистеме 14 января было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики.

По информации Минэнерго, самая сложная ситуация после вражеских ударов сохраняется в столичном регионе и в Одесской области.

По состоянию на 16 января в Киеве действуют экстренные отключения электроэнергии, а часть потребителей уже почти неделю остается без теплоснабжения.

Как сообщил в интервью РБК-Украина генеральный директор Yasno Сергей Коваленко, для стабилизации ситуации необходимо выдержать еще несколько недель - с ослаблением морозов нагрузка на систему уменьшится.

 

В то же время энергетики отмечают, что по состоянию на утро 16 января все многоквартирные дома столицы подключены к электроснабжению, фиксируются лишь локальные аварии, а ремонтные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

О первых шагах по преодолению чрезвычайной ситуации в энергетике - в материале РБК-Украина.

ДТЭКУкрэнергоСумская областьГрафики отключения светаВойна в УкраинеОтключения светаБлэкаут